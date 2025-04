Trump diz que negociará com a Coreia do Sul e que 'China também quer acordo com os EUA'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 8, que teve uma "boa conversa" com o presidente interino da Coreia do Sul, Han Duck-soo, por telefone e que negociará um "bom acordo para ambos os países". Em publicação na Truth Social, Trump também insinuou que a China quer um acordo comercial e que "espera uma ligação" das autoridades.

"Temos os fundamentos e a probabilidade de um bom acordo com a Coreia do Sul. O melhor time deles está em um avião em direção aos EUA, e as coisas parecem boas", escreveu o republicano. "Estamos lidando da mesma forma com muitos outros países que querem fazer acordos com os EUA."

Trump afirmou que as negociações incluem outros tópicos além do comércio e das tarifas, que serão negociados junto aos outros assuntos. No caso da Coreia do Sul, "falamos sobre o seu tremendo e insustentável superávit, tarifas, construção naval, compras em larga escala do gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, a joint venture sul-coreana no Alasca e pagamentos pela proteção militar que oferecemos", revelou o presidente.