'Agora temos piso temporário de 10% nas tarifas recíprocas, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que a mudança sobre as tarifas anunciadas na tarde desta quarta-feira ocorreu após o contato de países para negociarem e não foi uma resposta à reação do mercado financeiro (Wall Street).

"Tivemos mais de 75 países entrando em contato para negociar", disse ele.

O secretário afirmou que Trump deseja se envolver pessoalmente nas negociações.

Na entrevista coletiva, Bessent disse que decisão sobre pausa de tarifas recíprocas e elevação da sobretaxa para a China foi do presidente.

O secretário afirmou que o mercado não entendeu o nível máximo de tarifas recíprocas imposto pelo governo.