Alckmin diz que governo trabalhará para reduzir a alíquota de 10% dos EUA sobre Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 9, que o governo vai trabalhar para tentar reduzir a alíquota mínima de 10% de imposto ao que o Brasil exporta aos Estados Unidos, determinada na semana passada por Donald Trump. Em entrevista à imprensa, ele voltou a falar que o caminho será pelo diálogo e pela negociação com os norte-americanos.

Alckmin também repetiu que, embora o Brasil tenha ficado na lista de países que tiveram o menor nível de tarifa atribuída por Trump, o entendimento do governo é de que essa sobretaxa não deveria ser aplicada diante do perfil de trocas comerciais entre os dois países.

"EUA com o Brasil tem superávit. E dos dez produtos que eles mais exportam, oito, a alíquota é zero. Não paga imposto de importação para entrar no Brasil. E a tarifa média final de todos os produtos é 2,7%. Então, o caminho é o caminho do diálogo, da negociação e nós vamos trabalhar no sentido de reduzir essa alíquota que entendemos que não é boa, não é só para o Brasil, não é boa para o mundo", afirmou após participar de cerimônia da Pedra Fundamental do Projeto Sucuriú, da Arauco, em Inocência (MS), no qual foi acompanhado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet.