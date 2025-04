Após flertar com R$ 6,10 pela manhã, dólar recua e fecha a R$ 5,84 com trégua de Trump

O acirramento da guerra comercial avivou os temores de recessão americana e global, empurrando os preços das commodities para baixo, com o barril do petróleo operando abaixo da linha de US$ 60. Também jogava contra as moedas latino-americana a perspectiva de enfraquecimento do yuan, medida utilizada pela China para amenizar o efeito do tarifaço de Trump.

"As moedas emergentes, principalmente as da América Latina, refletem muito a dinâmica das commodities, que estavam em queda livre pela manhã", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi. "Vale destacar que os investidores veem o Brasil com um substituto a ativos da China. No dia em que a China sofre e o yuan se deprecia, o real também cai."

A maré virou após as 14 horas quanto o Trump fez um movimento para evitar uma frente conjunta contra o tarifaço e isolar a China. Em post em rede social, o presidente americano aumentou as tarifas aos chineses para 125%, mas limitou a tarifas a países que não retaliaram os EUA a 10% por 90 dias. Para Brasil, que já estava na faixa mínima de 10%, nada muda.

Na gangorra global do mercado de moedas, a mensagem de Trump fez o dólar ganhar terreno em relação a pares como o euro e iene japonês, mas perder força na comparação com as divisa emergentes e de países exportadores de commodities, com destaque para o real, os pesos mexicano e colombiano, além do rand sul-africano.

As bolsas em Nova York dispararam, com o índice Nasdaq exibindo ganhos superiores a dois dígitos. Os preços do petróleo trocaram de sinal, exibindo alta firme. O contrato do Brent para junho fechou com valorização de 4,23%, a US$ 65,48 o barril. Por aqui, o Ibovespa, que oscilava ao redor da estabilidade, subiu mais de 3%, impulsionado pelos papéis de Petrobras e Vale.

Para Borsoi, da Nova Futura, Trump parece ter percebido que "passou do ponto" com o tarifaço, cujo resultado poderia ser o mergulho da economia americana na recessão. "Em um primeiro momento, a sensação é de alívio nos mercados. Mas ainda é preciso ver se a China está disposta sentar à meda e negociar, cedendo em alguns pontos", afirma o economista.