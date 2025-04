Bolsas da Europa fecham em queda de cerca de 3% com guerra comercial e temor de recessão

A cesta de ações do setor de saúde do Stoxx 600 caiu 5,85%, atingindo o menor nível desde outubro de 2022, após Trump prometer novas tarifas sobre medicamentos produzidos no exterior.

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 3,51%, a 469,84 pontos, 15% abaixo de sua máxima histórica.

O setor de luxo também sente os efeitos da incerteza global, com a fraqueza dos mercados acionários e o risco de desaceleração do consumo pressionando as perspectivas das empresas do segmento.

Segundo analistas do Deutsche Bank, a possível guerra comercial entre EUA e China pode impor novos obstáculos às duas maiores economias do mundo, regiões-chave para o crescimento do setor.