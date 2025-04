Bolsas de Nova York fecham com salto e Nasdaq tem maior alta desde 2001 com trégua em tarifas

As bolsas de Nova York interromperam uma sequência de quatro dias de queda e tiveram uma forte valorização no pregão desta quarta-feira, 9. As ações, que já reagiam bem à alta dos estoques no atacado, dispararam depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma pausa de 90 dias na aplicação de tarifas superiores a 10% sobre os países que não retaliaram os EUA. O Nasdaq tem a maior alta porcentual diária desde janeiro de 2001. A publicação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), no meio da tarde, estendeu a alta dos índices americanos.

O Dow Jones subiu 7,87%, aos 40.608,45 pontos; o S&P 500 avançou 9,52%, aos 5.456,90 pontos; e o Nasdaq teve alta de 12,16%, aos 17.124,97 pontos. Os dados são preliminares.

As ações da Tesla disparam 22,6% e lideram o movimento de forte alta das ações das "Sete Magníficas" no pregão desta quarta-feira. Na terça-feira, o CEO Elon Musk criticou Peter Navarro, arquiteto da política comercial de Trump, chamando-o de "idiota". Respondendo a críticas de Musk às tarifas, Navarro havia dito que ele é apenas um "montador de carros" que estava "protegendo seus próprios interesses". Até quarta-feira, as ações da montadora de veículos elétricos acumulavam queda de 45% no ano.