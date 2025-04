China está preparada para lidar com incertezas, mas choques externos criam pressão, diz premiê

O premiê também citou medidas para estimular a "vitalidade de várias entidades empresariais", com mais políticas de suporte, como melhora em legislação e resolução de dificuldades de financiamento.

De acordo com a Xinhua, os comentários do primeiro-ministro da China aconteceram nesta quarta-feira, em um simpósio com especialistas e empresários para discutir a situação econômica e os próximos passos do governo.