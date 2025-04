China 'fez sua escolha' ao retaliar tarifas e 'sempre dificulta', diz representante dos EUA

O representante de Comércio norte-americano reconheceu que o Legislativo americano restringe a atuação do governo em questões comerciais: "O Congresso limita muito a autoridade do presidente Trump", disse, reforçando que a autoridade do republicano "não é ilimitada". No entanto, defendeu a legalidade das medidas comerciais adotadas pelo líder dos EUA ao afirmar que "a imposição de tarifas recíprocas não é ilegal".

"Faremos o que a lei exige em termos de buscar a aprovação do Congresso para acordos tarifários com outros países", afirmou ele.

Apesar das disputas comerciais, Greer reafirmou o poder de atração dos EUA: "Ainda somos o mercado consumidor dos sonhos de qualquer país."

Greer também pontuou a necessidade de que o acordo comercial EUA-México-Canadá (USMCA) esteja "dentro do conceito de 'America First' [América Primeiro] do presidente Trump".