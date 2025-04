CMSE: Até junho ONS apresentará estudo para reduzir corte de geração de energia

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) comunicou nesta quarta-feira, 9, que até junho o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deverá apresentar um estudo para permitir maior escoamento de energia elétrica entre os subsistemas, com a adoção de "critérios diferenciados" de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), em caráter "excepcional e temporário".

A perspectiva é de maior aproveitamento da geração renovável da região Nordeste, visando reduzir o problema de corte de geração renovável - que ocorre por motivos como a limitação de infraestrutura para escoamento de energia. O anúncio foi feito após reunião ordinária desta quarta-feira. Esse estudo também deve contribuir para o armazenamento dos reservatórios e o atendimento da demanda máxima de consumo de energia, em horário de pico, segundo o comunicado.

O Comitê já criou um grupo de trabalho (GT) para tratar do problema de cortes de geração de energia, com prazo estimado de seis meses, embora uma data definitiva não tenha sido cravada no Ministério de Minas e Energia (MME).