Empresários destacam complexidade em projeto do IR e defendem trechos de proposta de Guedes

Empresários destacaram nesta quarta-feira, 9, a complexidade do sistema apresentado no projeto de lei do governo que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Em evento promovido pela Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo, representantes de entidades defenderam que a matéria aprovada pela Câmara em 2021, enviada pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, traz uma simplicidade mais evidente, sobretudo com a proposta de tributação de dividendos exclusivamente na fonte.

O evento contou com a participação do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Durante o encontro, as entidades defenderam uma redução proporcional na tributação da pessoa jurídica, como proposto no projeto de lei que foi apresentado ao Congresso pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Câmara dos Deputados sinaliza que pode incluir no projeto de lei da isenção do imposto de renda até R$ 5 mil partes da matéria aprovada pela Casa em 2021 que, dentre outros temas, propõe a taxação de lucros e dividendos e reduz o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). O texto foi enviado por Guedes, mas travou no Senado. O Broadcast apurou que a atual equipe econômica não vê lógica em vincular as propostas a mudanças no IRPJ neste momento.