Fluxo cambial total em 2025, até 4 de abril, é negativo em US$ 12,930 bilhões, mostra BC

O canal comercial teve importações de US$ 59,528 bilhões e exportações de US$ 68,609 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 7,201 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 19,554 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 41,854 bilhões em outras operações.

Mensal

De acordo com os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil ficou positivo em US$ 2,904 bilhões no acumulado de abril, até o dia 4. O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 1,116 bilhão no período. O canal comercial, entrada líquida de US$ 1,789 bilhão.

Apenas no dia 4 dois dias após o anúncio de uma onda de tarifas dos Estados Unidos sobre importações, no chamado "liberation day" , o País teve entrada líquida de US$ 3,146 bilhões pelo canal financeiro.

O segmento financeiro teve compras de US$ 11,239 bilhões e vendas de US$ 10,123 bilhões no acumulado de abril.

O canal comercial teve importações de US$ 3,123 bilhões e exportações de US$ 5,002 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 520 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,601 bilhão em pagamento antecipado e US$ 2,881 bilhões em outras operações.