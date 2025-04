FMI e Argentina chegam a acordo em nível técnico para apoio de US$ 20 bi à nação sul-americana

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou na noite desta terça-feira, 8, que chegou a um acordo de nível técnico com a Argentina para uma linha de crédito estendida de 48 meses no valor total de US$ 20 bilhões. O acerto preliminar precisa ser aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, que deve analisar a proposta nos próximos dias.

Em nota, o órgão informa que se baseou no "impressionamento progresso inicial das autoridades argentinas na estabilização da economia". O comunicado cita ainda uma forte âncora fiscal, que está proporcionando "rápida desinflação e recuperação na atividade e indicadores sociais".

"O programa apoia a próxima fase da agenda de estabilização e reforma doméstica da Argentina, com o objetivo de consolidar a estabilidade macroeconômica, fortalecer a sustentabilidade externa e desbloquear um crescimento forte e mais sustentável, ao mesmo tempo em que gerencia o cenário global mais desafiador", completa o texto do FMI.