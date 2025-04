Impasse entre EUA e China sobre tarifas esquenta, e dólar vai a R$ 5,99

Karoline também disse que Trump não planeja atrasar a entrada em vigor das tarifas - que entram em vigor hoje -, mesmo que o governo abra negociações com países individuais sobre acordos comerciais. "Vamos priorizar nossos aliados e parceiros ao redor do mundo primeiro quando se trata dessas negociações."

Da sua parte, o governo da China indicou que também não pretende recuar na sua resolução. Afirmou que "lutará até o fim" e tomará contramedidas contra os Estados Unidos para salvaguardar seus próprios interesses. "As contramedidas tomadas pela China têm como objetivo proteger sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento, além de manter a ordem normal do comércio internacional. Elas são completamente legítimas", disse em nota o Ministério do Comércio chinês. "A ameaça dos EUA de aumentar as tarifas sobre a China é um erro em cima de um erro e, mais uma vez, expõe a natureza chantagista dos EUA. Se os EUA insistirem em seu próprio caminho, a China lutará até o fim."

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a criação de uma sobretaxa mínima de 10% sobre a exportação de qualquer produto para o país, além de uma "tarifa recíproca" envolvendo 180 países, com porcentuais ainda mais elevados. No caso da China, a tarifa chegava a 34%. Trump disse que o anúncio representou o "Dia da Libertação" americana, já que outros países estariam tirando proveito comercial dos EUA.

O anúncio gerou apreensão no mercado, com projeções sobre o risco de uma recessão global, e despertou a reação de vários países. O Brasil foi incluído em lista com taxação de 10% e, agora, procura a melhor forma para tentar abrir uma negociação (mais informações na pág. B2).

Reviravolta

O fechamento dos negócios ontem no mercado financeiro contrastou com o clima de recuperação que havia marcado a primeira metade do dia. A Bolsa de Tóquio chegou a fechar com alta de 6%, com as notícias de que o primeiro-ministro Shigeru Ishiba buscaria uma negociação com os EUA.