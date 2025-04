Inter lança Fórum, rede social embutida no aplicativo e focada em finanças

De acordo com ele, um dos objetivos é permitir que os clientes tenham um "espaço seguro" para discutir finanças e trocar informações, além de consumir e vender produtos. O executivo destacou que o Inter optou por um modelo digital, mas que detectou a necessidade dos clientes por contato humano.

Os membros são clientes do Inter. "Não tem bot (robô) no Forum", afirmou Menin. Segundo ele, o processo de aprovação do cliente para a conta corrente, que é regulado pelo Banco Central, garante que os perfis do Forum são de pessoas reais.

Uma pesquisa da Accenture Song, realizada em todo o mundo e apresentada no evento, apontou que os consumidores têm tido cada vez mais desconfiança com ofertas de produtos e serviços online diante do número crescente de golpes. Por outro lado, buscam informações sobre finanças e saúde em espaços como as redes sociais.

Uma das conclusões do estudo é que as empresas precisam ter um contato mais "humanizado" com os clientes. O Inter, especificamente, tem buscado ampliar não apenas a base de usuários, mas também a frequência com que usam produtos e serviços.

O banco tem o objetivo de chegar a 60 milhões de clientes, a 30% de rentabilidade e 30% de eficiência até 2027, e os três objetivos passam por uma maior fidelidade da base. No final de 2024, estes números estavam em 36,1 milhões, em 13,2% e em 50,1%, respectivamente.