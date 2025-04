Lula sobre Trump: ou vamos à OMC brigar, ou a gente dará reciprocidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quarta-feira, 9, que a decisão do Brasil quanto ao "tarifaço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é dar "reciprocidade". Lula ressaltou que o governo e diplomatas já conversaram com os negociadores de Trump.

"Ou nós vamos para a Organização Mundial do Comércio (OMC) brigar, onde é o direito da gente brigar, ou a gente vai dar reciprocidade. É o mínimo que se espera de um país, que tenha dignidade e soberania". Lula deu as declarações em Tegucigalpa, Honduras, a jornalistas, em meio à cúpula dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Lula explicou que ainda não há "medida prática" contra os EUA porque o Brasil vai "utilizar todas as palavras de negociação que o dicionário permitir".