Ouro fecha em alta de 3% em meio a tensão comercial global

Para Christopher Wong, estrategista de câmbio do Oversea-Chinese Banking Corp, o rali também reflete a crescente ansiedade dos investidores com as ameaças tarifárias e uma possível reconfiguração das regras do comércio internacional.

"O ouro continua sendo visto como uma proteção contra a instabilidade", avalia Bart Melek, chefe de estratégias de commodities da TD Securities.

Segundo ele, o ouro em barras subiu mais de 17% em 2025, batendo vários recordes ao longo do ano.

Outro fator que ajudou a impulsionar os preços foi a expectativa crescente de uma desvalorização do yuan chinês, que atingiu mínimas históricas durante a madrugada, segundo a SP Angel.

A China foi uma compradora significativa do metal em 2024, tanto por parte dos consumidores quanto do banco central, que aumentou suas reservas em meio às preocupações com o crescimento econômico, acrescentam os analistas.

Na semana passada, o ouro chegou a ser afetado pela onda de liquidação global, mas segue entre os ativos com melhor desempenho no ano. O Deutsche Bank revisou suas projeções e agora vê o ouro a US$ 3.139 no fim de 2025.