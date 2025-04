Planejamento pretende fechar Orçamento ainda nesta semana, diz secretário-executivo

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse nesta quarta-feira, 9, que a pasta está trabalhando initerruptamente para fechar o Orçamento deste ano até o fim desta semana. "Esta semana pretendemos fechar, trabalhando 24 horas por sete dias da semana, para fechar o orçamento até o fim desta semana", afirmou o secretário durante participação em fórum do Bradesco BBI.

Ele lembrou que o governo tem até a terça-feira, dia 15, dentro do prazo legal para sancionar o Orçamento, que foi aprovado pelo Congresso no dia 20 de março.

Segundo Guimarães, o ministério enfrenta o desafio atípico de fechar o orçamento deste ano ao mesmo tempo em que prepara o projeto da lei de diretrizes orçamentárias de 2026. Em paralelo, adiantou, provavelmente a execução orçamentária precisará receber "ajustes" no próximo relatório bimestral de receitas e de despesas.