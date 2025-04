Projeção de crescimento real do PIB foi mais fraca ante a prevista para janeiro, diz ata do Fed

De acordo com a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 9,, a autoridade monetária dos Estados Unidos sinalizou que a projeção para crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do país foi mais fraca do que o esperado para reunião de janeiro, com a inflação dos preços ao consumidores permanecendo um pouco elevada.

Os dirigentes também notaram que o potencial dos efeitos inflacionários é mais persistente e que a incerteza em torno da perspectiva econômica aumentou.

O texto destaca que o comitê de política monetária estava bem posicionado para esperar por mais clareza de perspectivas da inflação, bem como atento aos risco para ambos os lados do mandato duplo. Assim, quase todos os participantes apoiaram a redução do ritmo de cortes na reunião.