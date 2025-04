Tarifas anunciadas são muito mais elevadas e amplas do que o esperado, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou, em artigo publicado nesta quarta-feira, 9, que as tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos são "muito mais elevadas e amplas do que o esperado. Ele apontou que as novas políticas já resultaram em um efeito econômico direto e choque na confiança também superiores ao antecipado pelo banco central dos EUA.

"É muito arriscado ignorar os efeitos inflacionários das tarifas", escreveu o dirigente, acrescentando que "nenhuma resposta de política monetária, para cima ou para baixo, pode ser descartada."

Kashkari comentou que o nível de exigência para cortar as taxas de juros está maior, ao mesmo tempo em que projeta uma queda na taxa neutra de curto prazo por conta das novas políticas comerciais. "A política monetária está ficando mais restritiva por si só", disse.