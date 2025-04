Tebet diz que Brasil precisa 'deixar de lado o complexo de vira-lata' e cita números positivos

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 9, que o Brasil precisa "deixar de lado o complexo de vira-lata" e defendeu que os números do País são "absolutamente positivos", com exceção do preço dos alimentos temporariamente altos por "sazonalidades". Na cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Projeto Sucuriú, da Arauco, em Inocência (MS), Tebet comemorou o investimento da empresa chilena de celulose e argumentou que as exportações brasileiras, como de celulose, ajudam a trazer mais dólar para o Brasil, auxiliando a reduzir "na ponta" a inflação de produtos e alimentos.

"Quando a gente fala em exportação, em balança comercial, superavitária, nós estamos falando em trazer mais dólares, quando a gente traz mais dólares isso facilita e isso fortalece a nossa moeda", disse Tebet, que também defendeu a potencialidade do Brasil na transição ecológica e energética e a condição única do País em garantir segurança alimentar aqui e no mundo, colocando "comida barata na mesa de todos".

"Então vamos ser otimistas com esse País, os números são absolutamente positivos, não tem nada - a não ser o preço dos alimentos que, temporariamente, pelas sazonalidades, estão altos - que esteja ruim no Brasil", disse Tebet a jornalistas. "Nós não temos por que ter esse pessimismo, olhar só para o lado negativo das coisas, não num país que tem a capacidade de trazer uma empresa com a credibilidade da Arauco", concluiu.