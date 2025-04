Trump diz que EUA devem firmar acordo com a China e com países afetados por tarifas

Os Estados Unidos devem firmar um acordo com a China e com os demais países afetados pelas tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, na semana passada. A sinalização foi feita pelo próprio republicano durante coletiva de imprensa na Casa Branca nesta quarta-feira, 9. Segundo ele, o governo chinês está disposto a negociar as sobretaxas, mas "ainda não sabem como começar" as conversas.

"Quero acordos justos para todos. Nada está terminado ainda", declarou Trump.

Ele afirmou que "as pessoas estavam saindo da linha, por isso pausei as tarifas", mas destacou que a suspensão das taxas será temporária. "Reverti as taxas só por um curto período de tempo", disse, defendendo que é preciso certa "flexibilidade" nas decisões.