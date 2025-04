Walmart reafirma vendas do 1º trimestre antes das tarifas e ação sobe 5,2% em NY

O Walmart reafirmou sua previsão de vendas para o primeiro trimestre e ampliou sua faixa esperada de crescimento da receita operacional para permanecer flexível em relação aos preços conforme as tarifas entram em vigor.

O varejista disse que espera que o crescimento das vendas continue em linha com a previsão de 3% a 4% divulgada anteriormente para o primeiro trimestre.

O intervalo de resultados para o crescimento da receita operacional do primeiro trimestre aumentou devido a uma combinação de categorias menos favorável, maiores despesas com sinistros e o desejo de manter a flexibilidade para investir em preço à medida que as tarifas são implementadas, disse o Walmart.