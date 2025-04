Bolsas de NY voltam a fechar em queda com perdas generalizadas entre as 'Mag 7'

As bolsas de Nova York voltaram a fechar em queda nesta quinta-feira, 10, devolvendo parte dos ganhos da quarta-feira, após a confirmação de que as tarifas dos Estados Unidos sobre importações chinesas somam 145%, e não 125%, como havia sido anunciado pelo presidente Donald Trump. Os destaques negativos do pregão foram as ações das "Sete Magníficas", que lideraram o rali histórico da quarta-feira.

O Dow Jones caiu 2,50%, aos 39.593,44 pontos; o S&P 500 recuou 3,46%, aos 5.268,05 pontos; e o Nasdaq teve queda de 4,31%, aos 16.387,31 pontos. Os dados são preliminares.

Liderando as perdas das "Mag 7", a ação da Tesla caiu 7,3% após disparar mais de 23% na quarta-feira - maior ganho porcentual diário da fabricante de veículos elétricos desde 9 de maio de 2013.