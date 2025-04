Cármen Lúcia pede informações em ação contra leilão de saneamento no Pará previsto para amanhã

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para o governo do Pará e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado prestarem informações "com urgência e prioridade" sobre o leilão de serviços de saneamento no Pará.

O despacho foi proferido nesta quinta-feira, 10, em ação ajuizada pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), que requer uma liminar para suspender o leilão previsto para a sexta-feira, 11, em São Paulo.

Os pedidos de informações no despacho da ministra Cármen Lúcia não impedem a realização do leilão. Porém, quando o mérito for analisado pelo Supremo, é possível que o processo de concessão fique prejudicado, podendo inclusive acarretar em anulação, conforme apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.