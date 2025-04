Conab informa que 7ª previsão para safra 2024/25 indica recorde de 330,33 milhões de t

Com a colheita da soja avançada, o plantio do milho 2ª safra está próximo de ser finalizado. A produção total do cereal, somados os três ciclos da cultura, está estimada em 124,74 milhões de toneladas em 2024/25, um crescimento de 9 milhões de toneladas em relação ao ciclo passado, ou 7,8%. Só na segunda safra do grão é esperada uma colheita de 97,89 milhões de toneladas (aumento de 8,5% ante 2023/24, que foi de 90,26 milhões de t), resultado de uma maior área plantada, estimada em 16,9 milhões de hectares, combinada com uma recuperação de 5,5% na produtividade média prevista em 5.794 quilos por hectare.

A colheita de arroz também continua em bom ritmo, com mais de 60% da área plantada já colhida, observou a Conab. As condições climáticas nas principais regiões produtoras, até o momento, são desenvolvidas para o desenvolvimento da cultura. Aliado ao manejo adotado pelos agricultores, a produtividade média deve registrar recuperação de 7,2%, estimada em 7.061 quilos por hectare. A área também deve crescer em torno de 7%, chegando a 1,72 milhão de hectares. Com isso, a produção deve registrar uma alta de 14,7%, alcançando 12,15 milhões de toneladas.

Para o algodão, a expectativa de produção recorde vem se confirmando. O planejamento está concluído com estimativa de área em 2,1 milhões de hectares, crescimento de 6,9% sobre a safra 2023/24. Já para a produção de pluma é esperada uma colheita de 3,89 milhões de toneladas, 5,1% acima do volume produzido na safra anterior (3,70 milhões de t).

No caso do feijão, o aumento previsto na produção é de 2,1%, podendo atingir 3,31 milhões de toneladas somadas as três safras de leguminosa. A elevação acompanha a melhoria na produtividade média das lavouras, que sai de 1.135 quilos por hectare para 1.157 quilos por hectare, uma vez que a área se mantém estável em 2,86 milhões de hectares.