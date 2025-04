Correção: Ter empresa como a Petrobras ajuda a reduzir o preço de combustível, diz Mercadante

Mercadante participa do seminário "O impacto do cooperativismo no desenvolvimento do Brasil e o apoio do BNDES", realizado pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro. Ele se dirigiu ao diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, que também participa do evento.

Na abertura do evento, o presidente do BNDES enfatizou que o Brasil tem 23 milhões de pessoas organizadas em cooperativas, que as cooperativas geram 550 mil empregos e que faturam R$ 692 bilhões. Também disse que mais de 1.000 cidades brasileiras não têm agência bancária, só cooperativas, que cumprem um papel importante na capilarização dos serviços bancários.

O executivo também frisou que o BNDES fez 260 mil operações de crédito com cooperativas e disse que dos três maiores repassadores do BNDES, dois são cooperativas. Metade da produção de alimentos no Brasil, disse, é feita com cooperativismo.

Mercadante destacou também o papel do banco no apoio ao Rio Grande do Sul, que foi atingido primeiro por uma seca e, depois, por enchentes. "Estamos vendo o negacionismo climático avançando", disse, reforçando que o BNDES mantém sua parceria com o Estado.