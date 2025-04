Deflação do CPI dos EUA enfraquece dólar, mas cautela com China puxa alta

O dólar abriu esta quinta-feira, 10, em alta, mas passou a cair no mercado à vista, puxando os juros futuros para baixo. O CPI dos EUA mostrou deflação de 0,1% em março ante fevereiro nos EUA, ante previsão de alta de 0,1%. O índice DXY do dólar frente moedas desenvolvidas renovava mínimas há pouco, no patamar de 101 pontos. Por volta das 9h45, o dólar à vista retomava sinal de alta.

Os juros futuros caem junto com o dólar e retornos dos Treasuries após o fraco CPI. O movimento é limitado na ponta curta pelo dado de serviços com alta acima do teto das previsões em fevereiro.

O volume de serviços prestados subiu 0,8% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal. O resultado representa o dobro do teto das projeções dos analistas do mercado (0,4%). Na comparação com fevereiro do ano anterior, houve elevação de 4,2% em fevereiro de 2025, ouço abaixo do teto esperado (4,4%), já descontado o efeito da inflação.