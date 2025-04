É preciso evitar que efeito de tarifas promova inflação mais persistente, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou, em discurso preparado para um evento institucional, nesta quinta-feira, 10, que, para atingir de forma sustentável ambos os objetivos de mandato duplo do BC dos Estados Unidos, será importante evitar que quaisquer aumentos de preços relacionados com as tarifas promovam uma inflação mais persistente. Para ela, em relação às perspectivas econômicas, a nova política tarifária deve aumentar o desemprego e inflação.

"A persistência do efeito sobre a inflação dependerá da rapidez com que as empresas repassarão os aumentos de custos e se as expectativas de inflação de longo prazo permanecem bem ancoradas", ressaltou Lorie Logan, ao destacar volatilidade nos preços do mercado financeiro.

Segundo a dirigente do BC norte-americano, o Fed está "bem posicionado" com a atual postura da política monetária.