EUA e Vietnã concordam em iniciar discussões formais sobre comércio recíproco

Os Estados Unidos concordaram em iniciar discussões formais sobre comércio recíproco com o Vietnã, conforme informou o Departamento do Tesouro norte-americano em um comunicado. A decisão foi tomada após uma reunião entre o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro vietnamita, Ho Duc Phoc.

"Durante as conversas, o secretário Bessent enfatizou a importância do engajamento contínuo com parceiros comerciais e a necessidade de progresso rápido e demonstrável para resolver questões pendentes", diz a nota.

Antes, Phoc havia se encontrado também com o representante de Comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer.