FGV: Barômetros Econômicos Globais recuam em abril, antes de tensão por tarifaço dos EUA

"Em ambos os casos, a queda é principalmente influenciada pelos indicadores do Hemisfério Ocidental, seguido pela Europa, enquanto a região da Ásia, Pacífico & África contribui quase que de forma neutra para a variação dos indicadores globais no mês", reforçou a FGV.

O Barômetro Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica. O Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de três a seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais. Os dois indicadores são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) em colaboração com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique.

No Barômetro Global Coincidente, a região da Ásia, Pacífico & África deu uma contribuição negativa de apenas 0,1 ponto, enquanto o Hemisfério Ocidental impactou em -1,1 ponto, e a Europa, em -0,3 ponto.

No Barômetro Global Antecedente, a região da Ásia, Pacífico & África contribuiu positivamente com 0,1 pontos, e a Europa com -0,2 ponto. O Hemisfério Ocidental impactou negativamente em 1,6 ponto.