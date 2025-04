Haddad: não há estudo na Fazenda ou Casa Civil para ampliação de isenção na conta de luz

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que haja estudos na sua Pasta ou na Casa Civil para a ampliação da tarifa social da energia elétrica. Mais cedo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo avaliava a ampliação do mecanismo com simplificação de regras, o que beneficiaria 60 milhões de brasileiros.

"Não há nenhum estudo na Fazenda, nem na Casa Civil, sobre esse tema. Então, não chegou ao conhecimento nem do Palácio, nem aqui da Fazenda", disse o ministro a jornalistas na sede da Pasta.

Questionado sobre o status do tema na Casa Civil, Haddad disse que, apesar de não ter visto a entrevista de Silveira, ligou para o ministro Rui Costa para se inteirar do assunto. "O Rui me confirmou que não está tramitando nenhum projeto na Casa Civil nesse sentido. O que não impede, evidentemente, o ministério de estudar o que quer que seja, mas nesse momento não há nada tramitando", comentou.