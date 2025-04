Ibovespa fecha em baixa de 1,13% diante da baixa perspectiva de trégua entre EUA e China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou que quer alcançar um acordo com a China e disse que está esperançoso nas negociações, mas tal sentimento não foi compartilhado pelo mercado nesta quinta-feira, 10, com o Ibovespa em queda desde cedo. Isso porque as duas maiores economias do mundo ainda não deram um direcionamento de que um dos lados irá recuar. Além disso, as tarifas dos EUA sobre importações chinesas somam 145% - e não 125%, como havia sido anunciado na véspera.

O Ibovespa fechou em baixa de 1,13%, aos 126.354,75 pontos, mas ainda aquém do recuo das bolsas norte-americanas: Nasdaq (-4,31%), S&P 500 (-3,46%) e Dow Jones (-2,50%). Na bolsa brasileira, destaque para Petrobras perdendo R$ 22,67 bilhões em valor de mercado, com as ações cedendo mais de 6%, na esteira da commodity.

A mínima do Ibovespa (-2,27%) veio no início da tarde, quando investidores digeriam que as tarifas dos EUA sobre importações chinesas somam 145%, valor acima aos 125% que havia sido divulgado por Trump na quarta.