Índice de Basileia do BRB fecha 2024 em 12,9%, queda de 1,7 p.p. em um ano

Durante o ano passado, a carteira de crédito do BRB cresceu 20,2%, chegando a R$ 43,061 bilhões. O avanço veio de operações de crédito consignado, do crédito imobiliário e de linhas rotativas para pessoas jurídicas, enquanto outras carteiras tiveram queda no mesmo período.

As variações em outras exposições do BRB levaram os chamados ativos ponderados pelo risco a crescerem 26,9% no ano passado, enquanto o patrimônio de referência, que é o "colchão" para dar lastro às exposições, teve alta de 11,8% no mesmo período.

Os depósitos do BRB também cresceram no ano passado. Houve variação de 24,4%, para R$ 51,760 bilhões. A maior parte é formada por CDBs (31,8% do total) e por depósitos judiciais (34,2% do todo).

O custo de captação do BRB é apontado pelo banco como uma vantagem competitiva que será estendida ao Master. O custo do banco público gira em torno de 90% do CDI, diante da presença de instrumentos como os depósitos judiciais, com remuneração abaixo da Selic.

No caso do Master, está em cerca de 140% do CDI, dada a estratégia do banco de oferecer retornos acima do mercado para atrair depósitos. Fontes de mercado apontam que o volume de captações e seu preço são um dos principais pontos de atenção no caso do Master, que tem uma carteira de ativos bem menos líquida que a do BRB.