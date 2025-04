Juros: curva ganha inclinação em novo dia de cautela com tarifas dos EUA

A falta de disposição da China em negociar as tarifas com os EUA já estressava os mercados antes mesmo da Casa Branca, no início da tarde, esclarecer que a carga tributária total americana sobre importações ao país asiático agora chega a 145%. O governo dos EUA elevou a taxa para 125%, substituindo a anterior de 84%, que agora se soma aos 20% já vigentes antes das tarifas recíprocas, segundo comunicado.

Depois da divulgação do texto, os mercados ampliaram as perdas e os juros futuros deslizaram para cima e para baixo e um desenho mais firme acabou se configurando só a partir do meio da tarde, com a ponta longa em alta. Para o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori, o elevado nível de estresse e num ambiente de mudanças rápidas dificulta a precificação correta dos ativos, especialmente os de longo prazo. "A ponta longa da curva tem um ingrediente mais estrutural, relacionado ao fiscal e ao cenário político. Se lá fora azedar e rebater aqui com impacto na atividade, o governo pode pensar em aumentar os estímulos fiscais", explica.

Com o cenário à frente bastante nublado pelas incertezas externas, Igliori afirma que para Brasil "o máximo que dá para enxergar é que a inflação não deve ir embora tão cedo". Ainda que os preços das commodities estejam em baixa - o petróleo hoje caiu mais de 3% -, a piora do câmbio deve mais do que compensar no efeito na inflação. "O dólar afeta uma série de outros preços", observa.

A agenda econômica do dia, aqui e no exterior, acabou ficando em segundo plano, ofuscada pela guerra das tarifas. "Os dados de alta frequência têm pouco a dizer sobre o que vêm pela frente. O passado está informando pouco sobre o futuro", resume o economista.

No Brasil, foi publicada a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de fevereiro, mostrando alta de 0,8% em fevereiro ante janeiro, resultado que superou o teto das estimativas (0,4%).

Nos EUA, foi divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), com alta de 0,1% em março ante fevereiro, em linha com o consenso. O avanço do núcleo, de 0,1%, veio abaixo da mediana (0,3%).