Membro do Fed diz que expectativa de inflação de longo prazo está ok, mas começa a preocupar

O presidente do Federal Reserve de Chicago afirmou ainda que "dados econômicos sobre EUA estão muito bons", com declínio da inflação em relação ao registrado há três anos, mercado de trabalho sólido e firme crescimento do nível de atividade. "Se preços relativos a moradias baixarem estarei mais confortável para a inflação atingir 2,0%."

Goolsbee ressaltou que a política fiscal é uma atribuição do presidente dos EUA e do Congresso e o Fed atua com as condições existentes relativas a gastos e despesas federais. "Nosso compromisso é levar a inflação para 2,0% e vamos levá-la para 2,0%."