Musk afirma que equipe já fez 'ótimo trabalho' em reduzir gastos do governo dos EUA

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do governo norte-americano de Donald Trump, Elon Musk, afirmou nesta quinta-feira, 10, que sua equipe fez um "ótimo trabalho" em reduzir gastos. A declaração foi realizada durante reunião de gabinete no período da tarde desta quinta-feira, 10.

O bilionário estimou que devem ser economizados cerca de US$ 150 bilhões no ano fiscal de 2026.

Musk elogiou a parceria dos outros departamentos e agências do governo.