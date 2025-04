Petrobras já está debruçada sobre dados dos recém-abertos campos da Índia, diz diretora

Em fevereiro, a presidente da estatal, Magda Chambriard, já havia sinalizado com a possibilidade da participação no leilão indiano.

"Nós analisamos, vemos a potencialidade e verificamos a possibilidade de participar ou não. Levamos ao nosso Conselho de Administração e, se for favorável, podemos partir (para o leilão), mas primeiro tem de avaliar", explicou a diretora, ressaltando que a Índia importa entre 4 a 5 milhões de barris diários de petróleo.

Sylvia descartou participar de outros leilões que serão promovidos no mundo este ano, como na Noruega, mas afirmou que o interesse na África continua. "A África sempre avaliamos. Avaliamos o corredor da África", ressaltou, sobre a área da costa daquele continente.

Sobre uma possível parceria com a Galp na Namíbia, no continente africano, que estava sendo costurada, onde a Petrobras passaria a ser a operadora do campo, a diretora se limitou a dizer que as negociações estavam paradas. "Eles pararam aquele processo e resolveram continuar perfurando", explicou.