Prada compra Versace em negócio avaliado em  1,25 bilhão

O grupo Prada anunciou nesta quinta-feira, 10, a compra da grife Versace do grupo de luxo norte-americano Capri Holding em um negócio avaliado em 1,25 bilhão de euros. A Versace pertence desde 2018 à Capri Holding, que inclui Michael Kors e Jimmy Choo.

A Capri Holding pagou US$ 2 bilhões pela Verace, mas vinha lutando na recente era do "luxo discreto" para posicionar a robusta marca da moda italiana com suas silhuetas sensuais e padrões chamativos.

A fusão das duas marcas criará um grupo de luxo com mais de € 6 bilhões em receitas, o que lhe permitirá competir com outros gigantes do setor, como as francesas LVMH e Kering. Fonte: Associated Press.