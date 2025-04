Secretário do Tesouro dos EUA viaja à Argentina para endosso a reformas de Milei

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, viajará para Buenos Aires, na segunda-feira, 14, onde se reunirá com líderes do governo e do setor privado para afirmar o total apoio do país às ousadas reformas econômicas da Argentina, de acordo com comunicado do departamento americano.

Bessent se encontrará com o presidente da Argentina, Javier Milei, e o ministro da Economia, Luis Caputo.

"Durante suas reuniões na Argentina, o secretário Bessent reiterará o firme apoio dos Estados Unidos à implementação contínua da robusta agenda econômica do Presidente Milei e incentivará a comunidade internacional a apoiar integralmente os esforços de reforma econômica", ressalta o documento.