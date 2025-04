Senacon manda Hurb suspender pacotes flexíveis sob risco de multa diária de R$ 80 mil

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) determinou nesta quinta-feira, 10, à empresa Hurb Technologies S.A., antigo Hotel Urbano, que suspenda imediatamente a comercialização de pacotes de viagem com datas flexíveis e mês fixo, "estendendo-se igualmente a qualquer outra modalidade de pacote que, independentemente da nomenclatura adotada, apresente, no momento da contratação, as mesmas características dos pacotes mencionados". A notificação está formalizada no Diário Oficial da União (DOU).

O despacho estabelece multa diária de R$ 80 mil em caso de descumprimento da medida cautelar. Além disso, a Senacon encaminhou o processo ao Ministério do Turismo "para análise das irregularidades da empresa Hurb, incluindo a eventual análise de viabilidade de cassação de seu registro".

Cópias dos autos também foram enviadas a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, "para ciência e adoção das providências cabíveis".