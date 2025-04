S&P Global reduz perspectivas de preços do petróleo para 2025

A S&P Global Ratings anunciou nesta quinta-feira, 10, que reduziu suas perspectivas de preço do petróleo Brent e WTI em US$ 5 por barril (bbl), para US$ 65/bbl e US$ 60/bbl, respectivamente, para o restante de 2025. As premissas permanecem as mesmas para 2026 a 2028.

"Nossos preços revisados levam em conta as expectativas de um crescimento mais fraco da demanda global de petróleo, mas também nossa suposição de que uma mudança adversa nas expectativas de demanda resultaria em menos oferta adicional da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), dadas suas repetidas declarações de que os aumentos podem ser pausados ou revertidos, dependendo da evolução das condições do mercado", disse Simon Redmond, analista de crédito da S&P.