Temos que pressionar o Banco Central para baixar os juros, diz líder do governo na Câmara

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), defendeu a mobilização de uma pressão sobre o Banco Central pela redução da taxa de juros, com o objetivo de melhorar a situação econômica do País e a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2026. As declarações ocorreram em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta quinta-feira, 10.

"Daqui para o final do ano, é como o Lula diz: mostrar a que veio. O País está de pé, a economia está saudável. O que é que nós temos que fazer? Baixar os juros, pressionar o Banco Central para baixar, para ter uma redução a partir de agora da taxa de juros", disse. Guimarães prosseguiu: "Porque, também, a economia não suporta juro real de 10%. Isso é inaceitável".

Em seguida, o líder do governo criticou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, antecessor de Gabriel Galípolo, indicado por Lula ao posto e também responsável pelo aumento dos juros. A taxa Selic está em 14,25% ao ano, desde 19 de março. "O Campos Neto saiu, mas ficaram os dedos, as marcas e aquilo que ele impôs como condutor da política monetária", afirmou o deputado.