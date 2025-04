Ter uma empresa como a Petrobras ajuda a reduzir o preço interno de combustível, diz Mercadante

"Também precisamos avaliar qual é o nosso potencial de petróleo na Margem Equatorial. Pesquisa é uma coisa importante na economia e conhecimento científico é fundamental para o debate", afirmou Mercadante. "Avaliamos que a Petrobras tem um histórico de muita segurança, especialmente na fase de prospecção, não tem nenhum acidente relevante."

O executivo disse que as medidas que a Petrobras está tomando para a proteção da fauna são maiores do que as do Pré-Sal. "Precisamos conhecer a Margem Equatorial por dentro e a fundo para saber o que e como precisa ser protegido, mas não é abdicado uma riqueza que é essencial ainda, pois a energia limpa e renovável não está substituindo o petróleo, está adicionando."

Cenário econômico

O presidente do BNDES afirmou ainda que o Brasil está vivendo uma fase de taxa de juros "bastante salgadas", num cenário de turbulências internacionais. "E temos de crescer de forma consistente e saudável", comentou.

Mercadante participa do seminário "O impacto do cooperativismo no desenvolvimento do Brasil e o apoio do BNDES", realizado pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro. Ele se dirigiu ao diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, que também participa do evento.

Na abertura do evento, o presidente do BNDES enfatizou que o Brasil tem 23 milhões de pessoas organizadas em cooperativas, que as cooperativas geram 550 mil empregos e que faturam R$ 692 bilhões. Também disse que mais de 1.000 cidades brasileiras não têm agência bancária, só cooperativas, que cumprem um papel importante na capilarização dos serviços bancários.