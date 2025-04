TIM investirá R$ 1 bilhão para melhorar rede e ampliar cobertura em São Paulo

A TIM vai investir R$ 1 bilhão para a modernizar as suas redes de telecomunicações e ampliar a cobertura de internet 4G e 5G no Estado de São Paulo, onde a participação de mercado da operadora estava inferior à sua média nacional. O investimento faz parte do seu plano anual de aportes já anunciado, que gira em torno de R$ 4,5 bilhões.

Com os aportes, a TIM mais do que dobrará a cobertura 5G em São Paulo, passando de 94 para 200 municípios. O foco da operadora é melhorar o atendimento nas regiões dos DDDs 11, 12, 13, 15 e 19, que abrangem cidades como Campinas, Sorocaba, Campos do Jordão, Lorena, Caçapava, Peruíbe, São Vicente, Capivari e Mogi Guaçu, dentre outros. Até junho, serão instalados mais de 700 sites (pontos que reúnem torres, antenas e estações rádio-base) nessas cidades.

Além disso, 3 mil sites localizados em 64 cidades do DDD 11 estão sendo atualizados, o que aumentará em 40% a capacidade de tráfego da rede em uma área onde a companhia tem cerca de 10 milhões de clientes, quase 20% da sua base.