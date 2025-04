Transporte de passageiros sobe 0,8% em fevereiro ante janeiro, revela IBGE

O transporte de passageiros cresceu 0,8% em fevereiro ante janeiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o segmento opera 0,6% abaixo do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. O transporte de passageiros ainda opera 23,7% aquém do pico, alcançado em fevereiro de 2014.

Já o transporte de cargas teve alta de 1,2% em fevereiro ante janeiro. O segmento opera 33,9% acima do pré-pandemia. O transporte de cargas funciona em patamar 7,7% abaixo do recorde, alcançado em julho de 2023.