Trump diz que UE 'foi esperta' ao recuar em retaliações depois de ver o que fizemos com a China

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a União Europeia (UE) "foi esperta" ao recuar em retaliações a tarifas americanas nesta quinta-feira, 10. "Viram o que fizemos com a China e resolveram recuar", afirmou o republicano, em referência ao aumento de 125% em alíquotas sobre bens chineses. Os comentários aconteceram em coletiva de imprensa após reunião de gabinete do governo.

Trump também esclareceu que lidará com a União Europeia apenas como bloco ao negociar as tarifas recíprocas, descartando a possibilidade de acordos individuais com os países membros. "Mas eles realmente tiraram vantagem dos EUA", lembrou ele, sinalizando que não deve excluir o bloco europeu da lista de tarifas recíprocas.

O presidente comentou ainda que espera a finalização em breve de um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e que "analisará" relatos de soldados chineses lutando pelo lado russo.