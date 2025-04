Trump: Não rejeitei completamente o acordo da US Steel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não rejeitou completamente o acordo da US Steel, em reunião de Gabinete, nesta quinta-feira, 10. Segundo ele, a empresa é "um grande nome" do país e de sua história, o que torna difícil a venda para a Nippon Steel, mas a negociação pode ser reconsiderada.

No encontro, Trump também ressaltou o trabalho do chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), Elon Musk: "Não preciso dele para nada, mas ele fez um ótimo trabalho".