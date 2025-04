UE: Von der Leyen saúda suspensão de tarifas recíprocas dos EUA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de suspender a maioria das chamadas tarifas "recíprocas", que tiveram forte impacto nos mercados globais.

"É um importante passo no sentido de estabilizar a economia global", disse ela em comunicado nesta quinta-feira, 10, horas depois de Trump anunciar a suspensão das tarifas por 90 dias para todos os países, exceto China. No caso da União Europeia, a tarifa recíproca seria de 20%.

Ainda no comunicado, Von der Leyen disse que a UE segue "comprometida com negociações construtivas com os EUA, com o objetivo de alcançar um comércio sem atritos e mutuamente benéfico".