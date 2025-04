Vendas da TSMC aumentam 42%, mas ameaça tarifária paira sobre a empresa de chips

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) está se beneficiando de um aumento nas vendas, impulsionado por chips de inteligência artificial (IA). Entretanto, parece improvável que as ações se recuperem até que haja clareza quanto às tarifas sobre o setor de semicondutores.

A fabricante de chips taiwanesa divulgou nesta quinta-feira, 10, um aumento de 42% em suas vendas do primeiro trimestre, para 839,3 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 25,6 bilhões). Esse valor ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado de 834,7 bilhões de dólares taiwaneses, de acordo com a FactSet.

A TSMC não forneceu nenhum detalhe sobre a composição das vendas - isso terá que esperar até o relatório de lucros de 17 de abril - mas os impulsionadores provavelmente são os chips de IA. A empresa disse anteriormente que espera que a receita de chips relacionados à IA dobre em 2025 e cresça a uma taxa anual média de 40% nos próximos cinco anos.