AgroGalaxy aprova plano de recuperação judicial com ampla maioria

A assembleia também formalizou uma categoria especial de credores, chamada de "credores parceiros" - fornecedores que mantiveram entregas mesmo após o pedido de recuperação judicial e que apoiaram a proposta. Para esse grupo, foram estabelecidas condições mais favoráveis: pagamento integral, sem desconto, com dois anos de carência e prazo total de dez anos para quitação. O reconhecimento foi incluído no texto final do plano, segundo Salgueiro, como forma de preservar relações comerciais estratégicas.

Durante a reunião, representantes do Santander e da trading Louis Dreyfus Company (LDC) também pediram esclarecimentos sobre a venda de uma carteira de dívidas vencidas que será estruturada como uma Unidade Produtiva Isolada (UPI). As dúvidas diziam respeito ao valor dos créditos, impacto no caixa e regras da venda. De acordo com Salgueiro, as respostas foram fornecidas ao longo da assembleia e incluídas nos anexos da versão final do plano.

Com a aprovação, o plano será encaminhado para homologação pela 19ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia. A decisão judicial deve ser proferida nas próximas semanas. Enquanto isso, a companhia está consolidando os dados da dívida ajustada, com base nas opções de pagamento escolhidas por cada credor.